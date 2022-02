Agora é guerra! Arthur e Jade voltam a trocar farpas em jogo da discórdia

É guerra declarada. Arthur Aguiar e Jade Picon voltaram a trocar farpas durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (14). Na vez de falar o brother acusou a sister de ser “sem palabra” e relembrou que ela havia prometido que não o indicaria para o paredão.

“Já falei tudo pra ela mas vou repetir. Acredito sim que as pessoas podem mudar de ideia mas o problema é a repetição de situações. Ela virou pra mim quando ela virou líder e disse que eu podia ficar tranquilo que pelo menos pela líder eu não ia pro paredão. Depois do jogo da Discórdia, eu fui tentar falar com ela e ela disse que não dá segunda chance para ninguém. Ela foi e mais uma vez me colocou no paredão após ela ter dito tudo isso”, reforçou o ator.

Quando chegou a vez de Jade, a influencer acusou o artista de ser interesseiro. “Eu sei de várias situações de várias pessoas pela casa que você agiu pra se favorecer. Virei líder e a primeira coisa que você me disse não foi nem um parabéns, você falou ‘é, agora eu vou pela casa’. Você não ficou feliz pela minha vitória, ficou triste por você por eu não poder te dar o Anjo”, rebateu.