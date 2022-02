Agora vai? Boninho promete prova de resistência ‘raiz’ no ‘BBB 22’

Parece que o público do “BBB 22” está sedento por provas mais difíceis no reality show. Pouco antes da prova do anjo no último sábado (26), Boninho respondeu seguidores em seu perfil do Instagram após postar um vídeo onde explicava a dinâmica.

“Boninho, faça prova de resistência raiz. Essas provas estão muito fraquinhas”, escreveu um seguidor. “Vai ter”, respondeu o diretor do reality sem entrar em mais detalhes.

A prova de resistência mais atual dessa edição foi a ganhada por Paulo André e Pedro Scooby que levaram a liderança após pouco mais de 7 horas de prova. Já a que possuiu maior tempo foi uma disputa entre Ana Clara e Kaysar Dadour com quase 43 horas de duração.

