‘Além da Ilusão’: confira resumo dos primeiros capítulos da trama até 12 de fevereiro

Segunda-feira (07) – Capítulo 01

Isadora se encanta ao ver Davi fazendo truques de mágica. Violeta reclama com o gerente do hotel sobre a organização da festa de Elisa. Davi foge de alguns homens e Isadora o ajuda. Violeta recebe notícias sobre o pai Afonso e decide viajar. Romana convida Davi para trabalhar na festa de Elisa. Afonso reclama de Heloísa para Violeta. Violeta se recusa a aceitar a proposta de compra das terras por parte de Eugênio e Joaquim aconselha o padrinho a fazer uma sociedade. Isadora pede que Davi entretenha os convidados diante da ausência da banda contratada e Elisa conversa com o mágico, deixando Matias irritado.

Terça-feira (08) – Capítulo 02

Davi se apresenta para os convidados e Elisa se encanta por ele. Matias fica contrariado com o show. Elisa e Davi dançam juntos. Matias expulsa Davi da festa da filha. Elisa e Davi pensam um no outro. Elisa pede que Augusta entregue uma carta para Davi e Isadora vê tudo. Violeta descobre que o engenho está em decadência e Heloísa tenta convencer a irmã a aceitar se associar a Eugênio. Elisa e Davi se encontram e Isadora observa os dois. Amadeu convida Davi para se apresentar no Palace Cassino e ele pensa em como avisar a Elisa. Matias encontra Davi na porta do hotel e o ameaça.

Quarta-feira (09) – Capítulo 03

Davi mente para Matias. Violeta ajuda Heloísa a distribuir roupas para os funcionários do engenho. Afonso conversa com Benê. Lorenzo desdenha das flores que Letícia recebe de Bento. Violeta se surpreende com a história de Giovanna. Davi consegue avisar a Elisa de seu show no Palace Cassino. Abílio obriga Onofre a devolver uma garrafa da encomenda de Lorenzo. Elisa se finge de doente para enganar Matias. Davi inicia seu show e todos ficam impressionados. Matias descobre que Elisa saiu para encontrar com Davi. Elisa e Davi se beijam.