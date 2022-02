‘Além da Ilusão’: saiba o que vai acontecer nos capítulos de 21 a 26 de fevereiro

Violeta comenta que sempre que olha para Isadora, lembra de Elisa. Isadora diz que não se lembra da irmã por causa do trauma. Isadora encontra com Arminda no trem. Constantino se irrita com Julinha porque ela sempre perde dinheiro em seu cassino. Davi conversa com Artur sobre sua ideia de escapar da prisão. Davi conta para Ícaro que vai fazer uma chave para se soltar da algema durante a transferência de presídio. Joaquim ignora a reclamação dos funcionários sobre o calor na fábrica e Olívia tenta ajudar. Davi põe seu plano em prática, mas Gaspar questiona o mágico.

Davi faz mágica para os presidiários e todos o aplaudem. Gaspar avisa para Davi quer fugir junto com ele. Davi começa a forjar uma chave que o liberte do camburão. Durante a transferência, Gaspar pega a chave e tenta abrir sua própria algema. Isadora consegue vender um tecido sozinha e fica orgulhosa. Davi consegue se soltar e desiste de ajudar Gaspar. Gaspar ameaça Davi.

Davi diz a Gaspar que vai soltá-lo. Davi pula do carro em movimento e os guardas notam. Bento tem seu conto recusado e Lorenzo se irrita com o editor. Úrsula exige satisfação de Arminda e Isadora por estarem na companhia de amigos. Úrsula avisa que Arminda vai embora no próximo trem e discute com a jovem. Violeta comenta com Eugênio sobre o novo administrador da fábrica, Rafael Antunes, e avisa que ele está indo para Campos. Davi consegue entrar em um trem que estava saindo para Campos. Lorenzo paga para publicarem o conto de Bento. Isadora decide ir com Arminda para o Rio de Janeiro. O trem onde Davi e Rafael se encontram bate.

Davi acorda machucado e com dores. A polícia chega ao local e ele fica desesperado. Davi rouba a identidade de Rafael para despistar a polícia. Davi acorda em um hospital. Violeta e Eugênio vão buscar Rafael sem saber que Davi está no lugar dele. Violeta sugere que Davi fique em sua casa. Violeta e Eugênio chegam com Davi na fazenda. Matias e Davi trocam olhares. Matias não o reconhece e começa a ter uma crise, ouvindo a voz de Elisa. Letícia chega na casa de Bento e mostra o jornal com seu conto publicado. Augusta leva um susto ao rever Davi. Matias conta a Violeta que vê Elisa. Davi se preocupa com o encontro que terá com Isadora. Úrsula descobre que Isadora foi embora com Arminda.

Úrsula liga para Joaquim e conta sobre Isadora. Augusta pede desculpa por não ter ajudado Davi no julgamento. Davi se desespera ao saber que Isadora está para chegar. Isadora e Arminda chegam na estação de trem e dão de cara com Joaquim. Constantino repreende Arminda e proíbe a menina de ir para a festa de noivado de Isadora. Joaquim questiona Isadora sobre o que fez no Rio e ela sugere terminar o namoro. Joaquim a beija. Isadora tem um sonho com a irmã, mas não consegue ver seu rosto. Davi tenta fugir de cavalo no meio da noite. Davi para diante de Isadora e se choca com a semelhança com Elisa. O cavalo se assusta e derruba Davi do cavalo.