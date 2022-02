‘Além da Ilusão’: veja quem é quem na nova novela das seis

A partir desta segunda-feira, dia 7, o público vai poder acompanhar toda leveza e encanto de ‘Além da Ilusão’, a nova novela das seis. Criada e escrita por Alessandra Poggi, com a direção artística de Luiz Henrique Rios, a trama romântica promete envolver as pessoas com seu universo colorido e mágico. Ambientada em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, a história de amor vivida por Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela) tem como pano de fundo as transformações do Brasil das décadas de 1930 e 40.

Estreante na TV Globo, Larissa Manoela dá vida, em diferentes fases, às irmãs Elisa e Isadora. A atriz destaca a importância de abordar em uma trama de época temas que possibilitam refletir sobre o presente. “Não falta inspiração para a gente poder chegar a esse tempo. É muito bacana quando conseguimos juntar algo que já foi vivido lá atrás com algo super contemporâneo, super atual. Acho que o nosso universo fala muito sobre isso. Eu fico muito feliz, por mais que eu tenha pouca idade, de falar sobre esses assuntos e contar com pessoas tão incríveis”, afirma.

Rafael Vitti, que interpreta o mágico Davi, explica que a história gira em torno de motivações humanas e, por isso, é atemporal. “A época é uma ‘cereja do bolo’ para contar uma história que poderia estar acontecendo a qualquer momento”, destaca. Para o ator, os temas abordados na trama vão fazer com que os jovens se identifiquem com a história. “Eles vão encontrar tudo o que a gente, que é jovem, passa, nas mais diferentes questões, porque nós temos uma diversidade enorme de temas a serem tratados”, acrescenta.

A atriz Bárbara Paz, intérprete da vilã Úrsula, fala sobre a complexidade da sua personagem e festeja a volta às novelas. “Estou muito feliz em estar de volta. A Úrsula é uma delícia de fazer porque ela é uma vilã, mas essa é uma palavra forte. Parece que ela só vai fazer maldade, mas é uma novela das seis, de época. Então te permite também o lúdico. Eu estou tentando fazer algo um pouco mais suave, mesmo sendo a vilania. Essa novela tem esse lado lúdico, leve também, que permite isso”, detalha.

Intérprete do tema de abertura, uma releitura da música “O Tic-Tac do Meu Coração”, a cantora e atriz Gaby Amarantos, que faz sua faz primeira apresentação em novelas com a personagem Emília, celebra a nova fase da carreira. “Sempre me senti um polvo, eu tenho vários braços e tenho que lidar com esses braços. Tenho uma equipe maravilhosa e estamos bem organizados. Esse convite foi irrecusável, então, eu estou amando. Fui ‘picada pelo bichinho da atuação’ e estou amando fazer a Emília”, conta.