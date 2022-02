Além de Viviane Araújo, veja famosos que recorreram à fertilização para ter filhos

Viviane Araújo se emocionou ao tornar pública a sua primeira gravidez, fruto do relacionamento com o marido, Guilherme Militão. Para realizar o sonho, a atriz, de 46 anos, passou por uma fertilização in vitro. Ela está no terceiro mês de gestação. Fato é que alguns famosos, por motivos diversos, também recorreram ao tratamento para gerarem seus herdeiros.

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes, atualmente com 59 anos, passou pela reprodução assistida para engravidar dos filhos Vinícius, Laura e Beatriz, que nasceram em 1997. Os três são filhos dela com William Bonner.

Ivete Sangalo também passou pela fertilização para ter as gêmeas Helena e Marina, que, atualmente, estão com quatro anos. A artista, na época, teve dificuldades para engravidar. A cantora, casada com Daniel Cady, também é mãe do primogênito Marcelo, de 13 anos. Foto: Reprodução | Instagram

Paulo Gustavo, que morreu no ano passado, deixou dois filhos que teve com o marido Thales Bretas. Os dois recorreram à fertilização para ter Gael e Romeu, gerados por duas barrigas de aluguel. Os meninos nasceram em 2019. Paulo e Thales compraram vários óvulos da mesma mulher, que não conheciam, e fizeram dez embriões com o sêmen de cada um. O procedimento foi realizado em duas mulheres diferentes, contratadas pelo casal nos Estados Unidos.

Nanda Costa e mulher, Lan Lanh, passaram por processo similar. As duas escolheram um doador no Brasil. Elas tentaram três vezes. As gêmeas, batizadas de Kim e Tiê, nasceram em outubro do ano passado.

Bárbara Evans está por volta do sétimo mês de gravidez e passou por esta reprodução assistida. Ela espera a pequena Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. Ela engravidou de gêmeos, mas perdeu um dos que esperava. Bárbara tem curtido muito a gravidez e costuma dividir com os fãs as fases de sua gestação. Karina Bacchi teve um processo semelhante para gerar o primeiro filho, Enrico, de quatro anos. O menino nasceu nos EUA e foi uma produção independente da artista. Atualmente casada com o ex-jogador Amaury Nunes, ela já passou por outras tentativas de fertilização in vitro para aumentar a família.