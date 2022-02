Alerta de tendência: jelly nails têm efeito transparente e já é febre neste verão

Foto: Reprodução/Instagram

Você já viu ou já está utilizando as Jelly Nails?! Se não, se prepara que vem aí um alerta de tendência. O modelo da unha apareceu na série Rebelde, da Netflix, e já está bombando neste verão. O modelo é asiático e já conquistou os holofotes e as mãos das blogueiras internacionais.

Mas, como fazer? Essas unhas coloridas tem como tradição a transparência. Por conta disso, cores vibrantes são essenciais para dar aquele destaque especial. Não se preocupe com a combinação das mãos com o look, nessa tendência a regra é ser divertido, criativo e descolado. Quer saber mais? Confira abaixo as técnicas e alguns modelos:

*Com informações da Capricho