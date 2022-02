Algar Telecom abre NOVOS empregos; veja funções

A Algar Telecom, empresa há 67 anos no mercado, anunciou NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira como se candidatar!

Algar Telecom anuncia vagas de emprego

Foram divulgadas NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diversas funções pelo país. Além do salário de acordo com o mercado, a Algar oferece benefícios como plano de saúde e auxílio academia. Vejas os cargos ofertados:

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Aracaju;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Recife;

Gestor de Canais Corporativo – Exclusivo para PCD – Franca;

Consultor de Vendas Corporativas Governo – Florianópolis;

Analista de Telecom III Configuração – todo Brasil;

Especialista em Soluções Tic – Vitória;

Analista de Telecom III – São Paulo;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Vitória;

Analista de Planejamento Estratégico (PMO) – todo Brasil;

Analista de Tecnologia WEB e Ecommerce – todo Brasil;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Rio Grande do Sul;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter de Vendas – Chapecó;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Curitiba;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Florianópolis;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Rio Grande do Sul;

Especialista Tic – Maringá;

Analista de Negócios III Planejamento de Receita – todo Brasil;

Analista Dba Sr – todo Brasil;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Goiânia;

Consultor de Vendas Corporativas – Uberlândia;

Consultor de Vendas Corporativas – Hunter de Vendas – Salvador;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter de Vendas – Aracaju;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter de Vendas – Maceió;

Entre outros.

Veja também: FSFX abre vagas de emprego; veja funções e localidades

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Algar Telecom, os candidatos devem acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo atualizado com todos os dados necessários, como por exemplo, experiências profissionais.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!