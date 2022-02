Allied abre NOVOS empregos; veja funções disponíveis

A Allied abre 13 novas vagas de emprego pelo Brasil. As funções incluem profissionais das áreas de: gerência, administração e vendas. Confira, a seguir, as funções disponíveis, os benefícios oferecidos, as localidades e como se candidatar!

Allied tem novas vagas de emprego pelo país

A Allied é uma empresa que há mais de 20 anos investe em varejo e distribuição, procurando saber e fornecer quais as formas mais eficientes para levar produtos de grandes marcas a todos os consumidores. Tem mais de 1900 colaboradores que dividem o mesmo mesmo propósito, de levar o universo digital para todas as pessoas e que acreditam no potencial da tecnologia.

A companhia procura por profissionais inteligentes, inovadores e capazes de trabalhar de acordo com a filosofia da empresa. Desta forma, oferece diversos benefícios, sendo alguns deles:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio academia;

Programa de treinamentos;

Seguro de vida;

Vale alimentação;

Vale transporte.

Veja as vagas abertas e suas respectivas localidades:

-Brasil

Analista de Banco de Dados Pleno;

-Rio de Janeiro

-São Paulo

Analista de Banco de Dados Pleno;

Analista de Serviços Financeiros Pleno;

Gerente Comercial;

Analista de Serviços Financeiros Pleno;

Analista de Benefícios Jr – SP (Temporário);

Consultor de Vendas;

Gerente de Vendas (Loja);

Consultor de Vendas;

Assistente Administrativo de Logística.

Como me candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas, basta anexar o currículo através do site de seleção usado pela empresa.

