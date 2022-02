Almoço de domingo: aprenda a fazer frango indiano com curry e gengibre

Falar em gastronomia indiana logo nos remete a pratos temperados com sabores complexos e excêntricos. E uma das receitas mais consumidas no Brasil é o frango indiano, que pode ser uma ótima ideia para o almoço de domingo.

Modo de Preparo:

Em um recipiente, coloque o frango cortado em cubos e misture com o curry, pimenta calabresa, açafrão, gengibre da Kitano e sal. Deixe por cerca de 30 minutos para marinar. Em seguida, coloque o frango temperado em uma frigideira com pouco de óleo. Não deixe o frango tostar. Retire da frigideira e deixe num recipiente descansando. Aproveite a frigideira para preparar o molho. Adicione 2 colheres de manteiga e refogue com a cebola e alho.

Acrescente os demais ingredientes: tomates, castanha de caju, sal, pimenta-do-reino Kitano e açúcar e despeje a xícara de água para misturar o molho. Depois, leve esse molho ao liquidificador até se transformar em líquido espesso. Devolva o molho para a frigideira e recoloque o frango temperado grelhado.

Dica: use uma peneira ao transferir o molho do liquidificador para a frigideira. Antes de finalizar o preparo e com a frigideira quente, coloque sobre o molho as duas colheres restantes de manteiga e também o creme de leite ou nata. Se quiser dar um toque especial e ainda mais sabor, adicione salsinha Kitano para finalizar.

