Almoço do anjo de Arthur Aguiar: veja receita de medalhão de filé migon grelhado

O prato escolhido para o almoço do anjo do BBB 22 deste domingo (20) foi um delicioso medalhão de filé mignon. A receita, que é uma das favoritas de Arthur Aguiar, é feita na frigideira.

Foto: Andrea Chuairi / Globo



Confira abaixo a receita, disponibilizada no site da Globo.

Ingredientes:



1 peça de filé mignon limpo

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Alecrim a gosto

Tomilho a gosto

Fio de azeite

Modo de preparo:

Tempere a peça de filé mignon com sal, pimenta do reino, alecrim e tomilho fresco a gosto. Corte o filé em medalhões. Por fim, grelhe numa frigideira antiaderente com um fio de azeite no ponto desejado. Bom apetite!

