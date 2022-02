Almoço rápido! Aprenda receita de salada de batata com atum em 10 minutos

Foto: Divulgação/Nestlé

Que tal inovar na salada diária com uma receita super rápida? A salada de batata com atum é ideal para aqueles dias mais corridos, e, não deixa a desejar no sabor. O passo a passo, dado pela Nestlé, leva apenas 10 minutos para ficar pronto e rende 4 porções. Confira:

Receita de Salada de Batata com Atum

Ingredientes

Batatas

4 batatas cozidas com casca

Molho

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de cebola ralada

meia colher (sopa) de tempero

1 lata de atum

Modo de preparo

Batatas

Corte as batatas em cubinhos e reserve.

Molho

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes do molho e misture às batatas. Leve à geladeira até a hora de servir.

