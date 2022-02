Altas Horas recebe Ivete, Gretchen e Popó; artistas falam de relações com filhos gays

O carisma de Ivete toma conta do palco ao brincar com os convidados, que são seus amigos, e, junto de sua banda, apresenta hits como “Tá solteira, mas não tá sozinha”, “Onda Poderosa”, “Muito Obrigado Axé” – música que fez todos tirarem os sapatos para dançar –, “Mexe a Cabeça” e outras.

A cantora conta ainda sobre a experiência de apresentadora ao estar à frente do programa ‘The Masked Singer Brasil’: “Está sendo bastante desafiador. Os meus shows são quase como um talkshow, o bate-papo com o público é inevitável, além de cantar eu converso com eles. E a apresentação é a extensão disso, mas em cadeia nacional”. Também fala sobre como a pandemia humanizou suas relações com os fãs.