Althaia abre NOVOS empregos pelo país; veja funções

A Althaia, empresa fabricante de produtos farmacêuticos, está oferecendo novas vagas de emprego em todo o Brasil. Os cargos são para ocupar diferentes setores dentro da companhia. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis para se candidatar!

Althaia abre oportunidades em vários Estados brasileiros

A Althaia, empresa paulista fabricante de produtos farmacêuticos, foi pioneira no lançamento de diversos medicamentos genéricos, além de desenvolver nutracêuticos da linha Equaliv. Fundada no ano de 2010, a companhia possui cerca de mil colaboradores, e busca aumentar ainda mais esse número no ano de 2022.

Veja as vagas oferecidas pela empresa:

Analista de Pesquisa e Inovação (Júnior);

Analista de Inteligência de Mercado (Júnior);

Analista de Desenvolvimento de Produtos (Pleno);

Analista de Faturamento (Júnior);

Estagiário em Assuntos Regulatórios;

Gerador de Demanda (Júnior);

Representante Propagandista (Júnior);

Operador de Produção Compressão de Medicamentos;

Operador de Embalagens;

Consultor de Demanda (Propaganda Médica);

Todas as posições exigem qualificações diferenciadas, sendo necessário que o candidato atente-se a todas as informações antes de finalizar a candidatura.

A companhia garante salários compatíveis, e oferece aos recrutados uma série de benefícios, que incluem plano médico, seguro de vida, home office, vale refeição, vale alimentação, plano odontológico e participação de lucros.

Como se candidatar

Os profissionais interessados em participar do processo de recrutamento da Althaia, devem obrigatoriamente preencher seu currículo profissional através do site de inscrição. É importante ler atentamente a todas as etapas do preenchimento e atentar-se aos campos obrigatórios para o preenchimento de forma correta.

