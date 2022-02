Alunos com mais de 18 anos terão que apresentar cartão de vacina nas escolas estaduais

Alunos com mais de 18 anos terão que apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 para retornar às aulas da rede estadual de ensino na segunda-feira (7). O documento será cobrado na portaria das escolas, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

A regra também é válida para a comunidade escolar que deseje ter acesso às unidades de ensino, atendendo ao decreto governamental que exige o comprovante para entrar em prédios públicos estaduais.

De acordo com o superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escola da SEC Manoel Calazans, os estudantes que não estiverem vacinados poderão ter acesso à escola, porém será feito um trabalho educativo sobre a importância da vacinação com este estudante e com toda a comunidade.