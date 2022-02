Amaggi tem NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Amaggi abre novas vagas de emprego pelo Brasil. São oportunidades variadas, em diferentes cargos e cidades do país. Veja, a seguir, como se candidatar, alguns dos cargos disponíveis e os benefícios fornecidos pela empresa!

Amaggi abre mais de 50 vagas pelo Brasil

A Amaggi é uma empresa do ramo do agronegócio, na produção de grãos e fibras. Fundada há mais de 40 anos, é uma organização preocupada com as questões de sustentabilidade, possui a missão de contribuir para o desenvolvimento do agronegócio juntamente com a melhoria de vida das pessoas. Além disso, atua em 4 áreas do agronegócio: Agro, Commodities, Logística e Operações e Energia, produzindo soja, milho, algodão e fertilizantes.

A companhia busca por profissionais capacitados e alinhados ao propósito da empresa, fornecendo benefícios como: Assistência médica, Previdência privada, Seguro de vida, Vale alimentação, etc. Veja algumas das vagas disponíveis:

Analista de Qualidade;

Mecânico II (Casco Estrutura);

Jovem Aprendiz;

Assistente Administrativo;

Especialista Logística | Ferroviário;

Analista de Sistemas Sênior | Desenvolvedor de Sistemas;

Enfermeiro do Trabalho;

Eletricista Industrial Algodoeira;

Trainee Comercialização e Regulação de Energia;

Analista Socioambiental | Sustentabilidade Junior;

Técnico Segurança do Trabalho;

Assistente Técnico Comercial;

Estágio | Engenharia;

Analista de Recursos Humanos;

Ajudante de Apoio Portuário;

Assistente Financeiro;

Assistente de Transporte Rodoviário;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das funções com oportunidades abertas, basta enviar seu currículo no site de recrutamento e seleção usado pela empresa, clicando na vaga desejada pelo link.

