‘Amarei os meus sejam bonitos ou feios’, diz Maíra Cardi após ataques contra sua filha

Maíra Cardi apareceu nas redes sociais, para se pronunciar após ler ataques contra sua filha depois da aparição no vídeo do anjo do “BBB 22”. Segundo a coach, internautas chamaram Sophia, de 3 anos, de feia e questionaram se ela seria fruto de alguma traição.

“Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que eles sejam saudáveis, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem. Beleza não faz parte das minhas orações. Amarei os meus filhos da mesma forma, sejam bonitos ou feios. Não é isso que importa”, disse Maíra.

Sobre os comentários de que a criança seria filha de uma das traições de Arthur Aguiar, a ex-BBB rebateu sem papas na língua.

“Os sites postaram os comentários maldosos, um deles era: ‘Essa menina é feia. Ela é filha de qual traição?’. Quero me pronunciar. A Sophia não é fruto de nenhuma traição. Ela é minha filha e nunca traí. Fiz ela com muito amor. Eu acho que amei por três. Na época que eu tive a Sophia, estava no auge da minha paixão. Talvez por isso ela seja tão doce”, iniciou.

“Mas se ela fosse filha de uma das traições e de umas das mulheres que ele se envolveu, eu a amaria igualmente. Ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos. Não importa se a criança é fruto da traição. Ela não tem nada a ver”, finalizou a coach.

GENTE a Maira Cardi sobre a própria filha pelo AMOR pic.twitter.com/4LhnOCAWTL — SilvestreLucas ????????‍♀️ (@_silvestrelucas) February 21, 2022

