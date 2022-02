Ambulantes e catadores poderão receber benefício

A empresa de cervejas Ambev irá disponibilizar um auxílio aos catadores de material reciclável e ambulantes durante o período do Carnaval.

Assim, o benefício que ocorre pelo segundo ano seguido, será de R$ 150 e deverá contemplar cerca de 23 mil pessoas. Portanto, a ação contará com o investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Desse modo, de acordo com a empresa, a ação tem como principal objetivo amenizar os impactos aos trabalhadores. Isto é, visto que houve o adiamento das festas de Carnaval e também dos desfiles das escolas de samba.

Estes cancelamentos, então, ocorreram em razão do aumento expressivo dos casos de Covid-19, com a chegada da variante ômicron no Brasil.

Além disso, segundo a empresa, junto do pagamento do auxílio de R$ 150, a ação também conta com a parceria do app de entregas via delivery, o Zé Delivery.

Assim, durante os dias 27 de fevereiro a 5 de março, a Ambev irá direcionar R$ 5 de cada entrega pelo aplicativo. Este valor, portanto, vai para um fundo que se distribuirá aos catadores de materiais recicláveis.

Empresa lucrou R$ 2,73 bilhões em período de 2021

Durante o primeiro trimestre de 2021, a Ambev obteve um lucro de aproximadamente R$ 2,73 bilhões.

Isto é, mais do que o dobro do valor que a empresa obteve em 2020.

Assim, segundo especialistas, o afrouxamento das medidas restritivas do combate a Covid-19 em diversas regiões do país foi um fator para o aumento do lucro do grupo durante o período.

Empresa terá cursos para catadores e ambulantes

Além do recebimento do benefício de R$ 150 pela empresa, os catadores e ambulantes de Recife e de Olinda terão acesso a 3 mil bolsas de estudo. Desse modo, serão diversos cursos profissionalizantes em diferentes áreas de atuação.

A área ficará a critério dos beneficiários que poderão contar com cursos disponíveis durante o período de três meses.

Desse modo, de acordo com a empresa, o objetivo é conceder acesso à qualificação estes profissionais. Assim, eles poderão ter outras fontes de renda e concluir algum curso profissionalizante.

Para participar do programa, então, cada cidadão deverá realizar sua inscrição por meio da plataforma www.ambev.com.br/parceirosdeoutroscarnavais.

Já para os catadores, a ação será coordenada através da Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT). Assim, esta disponibilizará suas cooperativas locais para a realização dos cadastros e pagamento do benefício.

O processo de inscrição irá ocorrer a partir desta sexta-feira, 25 de fevereiro, e vai até o dia 05 de março.

Poderão receber os profissionais das cidades de Olinda, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e Brasília.

Ambulantes do RJ pedem extensão do Auxílio Ambulante Carnaval Carioca

Recentemente, representantes do Movimento Unido dos Camelôs (Muca) e diversos ambulantes organizaram um protesto. Neste, então, solicitaram a extensão do pagamento do programa Auxílio Ambulante Carnaval Carioca a um número maior de profissionais do setor.

Isto é, trata-se de um benefício da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Além disso, na última terça-feira, 22 de fevereiro, o grupo realizou uma manifestação reivindicando mais direitos a categoria.

“O auxílio carnaval deve ser pago a todos os que trabalham na rua. A prefeitura vai pagar nove mil pessoas. Mas são mais de 40 mil pessoas que trabalham no carnaval. Só no Muca para o Carnaval, temos 4,7 mil cadastrados”, declarou Maria dos Camelôs, coordenadora do Muca.

Durante a manifestação, o grupo foi recebido por Alex Costa, ex-secretário de Ordem Pública.

Então, após quase duas horas e meio de reunião, a classe solicitou que Auxílio Ambulante Carnaval chegue a todos os camelôs das ruas da cidade.

Ademais, o grupo também reivindicou a reconstrução de diversas lojas em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro.

“Na campanha, ele fez promessa de se reunir com a gente, e até agora não teve reunião nem parceria”, afirmou a coordenadora do Muca em relação ao atual prefeito Eduardo Paes.

Salvador terá auxílio para trabalhadores do Carnaval

Durante esta semana, o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, sancionou a lei que regulamenta o pagamento de um auxílio financeiro ao setor cultural da cidade durante o Carnaval.

Desse modo, segundo o governo municipal, o benefício começará a ser pago a partir desta sexta-feira, 25 de fevereiro.

O projeto, chamado de SOS Cultura II, disponibilizará o valor de R$ 2.424, ou seja, de dois salários mínimos.

Assim, este valor será pago por meio de parcela única aos trabalhadores do setor cultural que foram diretamente impactados pela falta da festa.

O pagamento do auxílio se fez necessário em razão do cancelamento das festividades de Carnaval da cidade, em decorrência do aumento dos casos de Covid-19.

Dessa forma, de acordo com o prefeito Bruno Reis, a medida deverá beneficiar diretamente cerca de 7,5 mil profissionais do setor que estão sem nenhuma fonte de renda.

Ao todo, a gestão municipal espera investir cerca de R$ 18 milhões em recursos próprios para o projeto social.

Como participar?

Para participar do programa SOS Cultura II, os cidadãos deverão respeitar os seguintes critérios:

Ser residentes da cidade de Salvador;

Possuir cadastro junto aos órgãos fiscalizadores municipais relacionados a Fundação Gregório de Matos (FGM), Empresa Salvador Turismo (Saltur) ou na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), até o dia 30 de junho de 2021.

Assim, todos os cadastros passarão por análise da Controladoria Geral do Município (CGM). Em seguida, o pagamento ocorrerá por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre).

Além disso, é importante lembrar que não poderão participar do benefício cidadãos que são:

Servidores públicos.

Beneficiários do programa Salvador por Todos.

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou da Previdência Municipal.

Este é segundo ano consecutivo em que a Prefeitura de Salvador disponibiliza o pagamento do benefício aos profissionais do setor. Nesse sentido, no ano passado, em razão da falta do carnaval, a prefeitura também realizou o pagamento do benefício aos trabalhadores do setor Cultural de Salvador.

Dessa maneira, em 2021, cerca de 6243 pessoas tiveram acesso aos valores do programa. De acordo com dados da prefeitura, o benefício garantiu o valor de R$ 1,1 mil aos trabalhadores do setor naquela ocasião.

Agora, portanto, será possível atender mais profissionais que se viram prejudicados com a falta do Carnaval.