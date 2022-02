Ame Digital abre matrículas para programa de trainee; saiba como se inscrever

A Ame Digital – fintech e plataforma mobile de negócios da Americanas S.A. – abriu inscrições para a segunda edição do seu programa de trainee, o Traineenja 2022. Com foco em dados, tecnologia e inovação, o Traineenja terá duração de 18 meses e selecionará candidatos que sonham em revolucionar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro e que queiram desenvolver projetos de relevância na companhia. As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro.

Podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021 em qualquer universidade e curso de graduação, e de todos os estados do país. O trabalho será no modelo híbrido, ou seja, com dias em home office e também presenciais nos escritórios da Ame no Rio de Janeiro ou São Paulo.

Inscrições e benefícios

O processo seletivo é 100% online e prevê etapas como desafios online, entrevistas com time de People, case com superintendentes e, por fim, um painel com a diretoria. A candidatura deve ser feita pelo portal .