Ame Digital tem vagas de emprego para Trainee; veja cargos

A Ame Digital, conta digital da empresa Americanas, tem vagas de emprego para Trainee. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Ame Digital anuncia oportunidades de trabalho híbrido

A Ame Digital oferece aos seus clientes um aplicativo disponível para Android ou IOS totalmente sem custos. Dentro da plataforma é possível pagar compras através de cashback, onde parte do valor voltará para o cliente.

Em busca de jovens talentos, a companhia abriu as inscrições para seu Programa de Trainee, com foco em inovação e tecnologia. O cadastro poderá ser realizado por profissionais graduados até dezembro de 2021. A empresa não exige o curso e candidatos de qualquer região do Brasil podem se inscrever.

A atuação será de forma híbrida, ou seja, os profissionais trabalharão de forma home office e alguns dias de forma presencial nos escritórios da empresa, localizados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Confira as etapas do programa trainee da companhia:

Inscrições podem ser realizadas até o dia 18/02;

Desafios online;

Entrevista com o time Ame;

Case com superintendentes;

Painel com a diretoria.

Os selecionados poderão optar pela atuação em áreas que melhor se encaixarem dentro da empresa, como rotação em áreas Ame, áreas da Americanas, estratégia, Analytics, projetos reais e relevantes.

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte do Programa Trainee da empresa Ame Digital, devem atender aos requisitos mínimos e realizar sua candidatura online que está disponível através do site de inscrição.

