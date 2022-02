Americanas abre matrículas para programa Summer Job Internacional

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? A Americanas S.A., detentora de grandes marcas como Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!, abriu as inscrições para seu programa de estágio, intitulado “Summer Job Internacional 2022″. Mas, atenção, a candidatura deverá ser realizada até o fim da noite deste domingo (13).

As chances são destinadas a estudantes universitários que cursam graduação no exterior e buscam uma oportunidade de aprendizado profissional em seu país de origem. É importante ter, ainda, disponibilidade para estagiar de entre seis e nove semanas, por 30 horas semanais.

Além da capacitação técnica, é essencial que os candidatos sejam apaixonadas por inovação, tenham foco em resultados, capacidade de resolução de problemas e queiram levar a diversidade e diferentes visões de mundo para o dia a dia do negócio.

Segundo a marca, os contratados terão a oportunidade de desenvolver um projeto especial em diferentes áreas do negócio, como inovação e tecnologia, logística, lojas físicas, comercial e marketing, entre diversas outras. A previsão é de que o programa tenha início em junho de 2022.

Além de atuar diretamente em projetos da área desejada, os estagiários terão participação ativa na melhoria de processos, bem como darão suporte à implementação de novas ferramentas e inovações na companhia, com possibilidades reais de implantação. Ao final do programa, os profissionais deverão realizar, ainda uma apresentação com os resultados obtidos para a diretoria da companhia.

Como se candidatar

As inscrições ficarão disponíveis até a noite deste domingo, dia 13 de fevereiro. Os interessados deverão acessar o site: https://summerinternacional.gupy.io para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, que será realizado de forma remota.

Segundo a empresa, os candidatos serão submetidos a diferentes etapas de recrutamento, sendo inscrição, games e desafios com cases reais da companhia, além de entrevistas e contato com líderes e diretores da Americanas.