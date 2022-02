Americanas abre vagas de estágio internacional de verão

Foto: Divulgação

A Americanas S.A., dona de grandes marcas como as Lojas Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!, abriu inscrições para o Programa Summer Job Internacional 2022. O estágio será realizado em formato 100% remoto e tem duração de seis a nove semanas, dependendo da disponibilidade do universitário. O início está previsto para junho.

De acordo com informações do site JC Concursos, o programa permite ainda que os selecionados desenvolvam um projeto especial em diferentes áreas do negócio, como inovação e tecnologia, logística, lojas físicas, comercial e marketing, entre diversas outras.

Ao final, os Summers realizarão uma apresentação com os resultados obtidos para a diretoria da companhia. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro através do site de carreiras da empresa. Durante o processo de seleção, os candidatos passarão pelas etapas de inscrição, games e desafios com cases reais da companhia, além de entrevistas e contato com líderes e diretores da Americanas. Para se candidatar é necessário estar matriculado em alguma universidade no exterior.