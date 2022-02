Amizade e música: Mari Antunes convida Gabi Martins para show em Salvador

Não vai ter carnaval de rua em Salvador, mas Mari Antunes levará um pouco dos grandes encontros que acontecem nos trios elétricos para seu show no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Na segunda-feira, 28 de fevereiro, a cantora levará ao palco do “Bailinho de Máscaras”, a sertaneja Gabi Martins. Amigas, as duas cantarão clássicos do axé, hits do Babado Novo, além de músicas da ex-BBB.

A festa começa a partir das 16h e, para participar, será necessário utilizar uma fantasia, além de máscara. Os ingressos custam R$80 e são limitados.

