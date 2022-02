Tempo acabando

Com a fechamento do tempo que exige a legislação eleitoral para aqueles que detêm cargos públicos serem obrigados a desincompatibilizarem-se e partirem para o corpo a corpo, sem muitos abraços ainda por força da pandemia, mas com muito gasto de sola de sapato, em busca de um voto a mais, os nomes vão se afunilando com os respectivos cargos que devem concorrer. Será que algumas surpresas acontecerão em março?

Dúvida de alguns

Falar em surpresas, algumas pessoas acham e falam alto e bom som que o ex-prefeito e atual Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius Beltrão que se apresenta como pré-candidato a deputado federal, no apagar das luzes para deixar a pasta que ocupa, decidirá por uma candidatura que garanta uma cadeira na Casa de Tavares Bastos. As vezes que falei com MB, sua afirmação sempre foi a de que se não for “Federal”, não estará no páreo em 2022.

Ditos do Kão

Disse o amigo KãocomKá que aposta que toda celeuma criada em torno do pagamento ou não do Rateio aos profissionais da rede municipal de ensino, se deu por rumores que o clima não estava muito amistoso entre SEMED e Prefeito, gerando a possibilidade inclusive de haver uma mudança no comando da Pasta.

Apostas do Kão para o BBB (Bili, Bom e Brother)

Diante da possibilidade, Kão referendou o nome do vereador Bili Marques como suposição para tal substituição de comando na SEMED. Segundo Tonho Kão, Bili é professor pós-graduado em Gestão Educacional e Historiador, conhece bem o mitier, além do mais tem declarado abertamente apoio à MB que se coloca como pré-candidato à deputado federal e permanece até hoje como um soldado de linha de frente defendendo a atual Administração. Fechou seus escritos o Kão com a seguinte afirmação: “Fidelidade é uma marca registrada do vereador Bili, não vejo um nome melhor”.

E se…?

E se realmente as possibilidades levantadas pelo amigo ‘escrevinhador’ (como ele gosta de ser chamado), se tornarem reais? Nesse caso, Bili deixaria o parlamento e em sua cadeira sentaria o vereador Ernande Pinheiro que é o primeiro suplente do MDB. Há quem acredite que tudo o que o Kão vislumbra, pode se tornar real, mas somente após o mês de outubro. Será?

Marcelinho X Fofoqueiros

O vereador Marcelo Pereira (PDT), desabafou na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, quando ouve a abertura do ano legislativo na quinta-feira (03). Marcelinho que tem compromisso com os deputados Yvan Beltrão e Davi Davino, que disputarão mandatos de Estadual e Federal, respectivamente, disse que: “escolhe em quem vota porque tem palavra e compromisso”. Para os fofoqueiros, bajuladores ou xumbetas de plantão, Marcelinho informou que uma eleição passa pela outra e em 2024 seu compromisso é com a reeleição do prefeito Ronaldo Lopes.