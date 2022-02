Angiologista explica as consequências de ficar horas em pé

Foram mais de oito horas em pé, durante o castigo do Monstro, do “BBB 22”. Larissa chegou a chorar, mais de uma vez, dizendo que se sentia humilhada e com dor nas pernas. A pernambucana quis até deixar a festa do último sábado mais cedo, para poder descansar, por causa do inchaço. Mas quanto tempo uma pessoa aguenta em pé?