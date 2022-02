Anitta defende Gustavo após treta sobre voto no ‘BBB 22’; entenda

Anitta provou mais uma vez que está por dentro das movimentações do “BBB 22” e compartilhou o que achou do participante Gustavo após o brother receber duras críticas durante a votação do último domingo (20).

O “pipoca” divergiu do resto de seu time sobre o voto em Laís por estar vivendo um romance com a médica dentro do reality show. Por conta de sua insistência, a maioria dos votos foram em Eliezer, que acabou no paredão, mas se safou através da prova “bate volta”.

Após o acontecido, a cantora foi até seu perfil do Twitter para defender, indiretamente, o brother. “Por um boy que se jogue na bala por nós mesmo a gente não merecendo. Amém #bbb”, escreveu na publicação.

O perfil oficial de Gustavo ainda interagiu com a funkeira e recebeu uma resposta divertida. “O nosso único erro foi amar demais, né Anitta? Tamo junto!”, escreveu a página de Gustavo. “Vou agora assistir Titanic só pra ver o Jack se f*dendo pela Rose”, brincou.

