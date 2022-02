Anitta e Gkay dançam clássicos do axé e web comenta: ‘Gingado baiano’

Em meio a polêmicas sobre a suspensão das festas do “Plano B do Carnaval”, Anitta e Gkay aproveitaram ao máximo os momentos de curtição na mansão localizada na região metropolitana de Salvador.

Coma presença de famosos como Mari Antunes, Rico Melquiades e Compadre Washington, a festa fez sucesso nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas. Um momento em especial divertiu a web, onde o representante do “É O Tchan” aproveitou para apostar no rebolado durante uma dança.

Gkay e Anitta também “quebraram” tudo ao som de “Paradinha”, hit do grupo Harmonia do Samba. “Dia após dia a Gkay me deixando triste por não ser amigo dela , o povo metendo gingado baiano”, escreveu um usuário do twitter.

Veja os vídeos:

Dia após dia a @gessicakayane me deixando triste por não ser amigo dela , o povo metendo gingado baiano pic.twitter.com/BjWnPS1BID — Pan Pan (@MtAllann) February 18, 2022 Como eu queria sextar hoje ???????????? seria pedir muito universo? pic.twitter.com/dRlIvpkeaT — Pan Pan (@MtAllann) February 18, 2022

Saiba mais em iBahia.com.