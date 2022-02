Anitta se apresenta em programa dos EUA e fala sobre preconceito: ‘Posso ser inteligente’

Anitta se apresentou na noite da última segunda-feira (31) no “The Tonight Show”, um dos mais famosos talk shows dos Estados Unidos. No programa apresentado por Jimmy Fallon, a cantora cantou a nova música “Boys Don’t Cry” e falou sobre a carreira e os preconceitos vividos.

“Comecei a cantar em espanhol há quatro anos, em inglês há um ano e no Brasil eu tenho uma carreira de 12 anos. Tudo começou a crescer muito rápido, mas quando eu me tronei muito grande lá queria que meu próximo passo fosse desafiador. Alguém me disse que para um brasileiro era impossível fazer sucesso fora do Brasil. Quando eu ouço a palavra ‘impossível’, é isso que eu quero”, explicou a cantora.

Ao ser questionada sobre a sonoridade da nova música, que é mais pop, a brasileira falou sobre sua versatilidade e preconceitos contra o funk.

“Comecei com um ritmo no Brasil que sofre muito preconceito, o funk. É como o hip hop nos anos 1990 nos Estados Unidos. Sofre muito preconceito porque vem da periferia, das pessoas pobres e das comunidades. As pessoas costumam pensar: ‘Ela balança a bunda, então ela é burra’. Queria mostrar um outro lado. Balanço minha bunda, mas posso ser inteligente e explorar outros ritmos”, explicou.

Veja a performance da cantora: