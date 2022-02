Anitta se posiciona contra guerra entre Rússia e Ucrânia: ‘coisa de gente burra’

Anitta utilizou o Twitter neste sábado (26) para se pronunciar contra a guerra entre Rússia e Ucrânia. A cantora acredita que existem outros problemas que deveriam causar preocupação no governo.

“2022 gente… Era para estarmos deixando cada um no seu canto com seus ideais e se preocupando com a natureza se acabando, o aquecimento global, os animais. Guerrear por poder em pleno 2022 é coisa de gente burra e pouco visionária”, começou a cantora.

A artista declarou que essa também é uma atitude de quem está prestes a “mudar” de planeta. “Ou de gente que já tem sua nave espacial pronta pra sair da Terra com a família quando nosso planeta estiver inabitável… pq não é possível”, terminou.

Uma das mais graves crises em solo europeu, nas últimas duas décadas, está acontecendo entre a Ucrânia e Rússia. Na madrugada de quinta-feira (24), o presidente russo, Vladimir Putin, deu início a um conflito armado ao invadir o país vizinho.

2022 gente… era pra gente tá deixando cada um no seu canto com seus ideais e se preocupando com a natureza se acabando, o aquecimento global, os animais… guerrear por poder em pleno 2022 é coisa de gente burra e pouco visionária — Anitta (@Anitta) February 26, 2022

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com