Anos 50 de volta: aprenda a usar as luvas queridinhas de Jade Picon

As luvas de ópera estão de volta e a sister do BBB 22, Jade Picon, tem apostado forte na tendência do momento.

As luvas tem reconquistado as fashionistas ao redor do mundo, e voltou a aparecer em passarelas e tapetes vermelhos. A peça também ganhou novos usos, ao ser combinada em produções mais casuais.

O acessório também é muito utilizado nas séries queridinhas da Geração Z, como Euphoria. As atrizes Barbie Ferreira e Hunter Schafer, da produção, também já apostaram na febre fora da ficção.

Não há limites para o uso das luvas. A ideia, é que o acessório seja combinado com peças de qualquer tipo. As luvas garantem um toque de personalidade, com modelos estampados, e mais tradicionais com os modelos de tule.

Há também as luvas feitas com tecidos cintilantes e mais grossinhos, que deixam a produção autêntica e diferente. Crochê, tricô e malha também são outros tipos de luvas já vistos sendo usados pelas fashionistas.