Anta é encontrada no Sul da Bahia; segundo especialistas, animal está debilitado

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira (24), uma anta foi encontrada na praia de Cumuruxatiba, distrito de Prado, no extremo sul da Bahia. A presença do animal chamou atenção de banhistas, já que não é comum ver antas em áreas litorâneas.

As equipes do Parque Nacional do Descobrimento foram até o local para garantir que pessoas e outros animais ficassem afastados da anta, até a chegada de um veículo adequado para transportá-la. A anta será levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Porto Seguro.

No órgão, o animal terá uma avaliação de saúde. De acordo com Juliana Sukuda, chefe do Parque Nacional do Descobrimento, a anta é adulta e está debilitada.

