Antecipação do saque do FGTS: Veja como contratar o empréstimo em 2022

A antecipação do saque-aniversário é uma forma de facilitar para o trabalhador o acesso a valores diante um momento difícil. A medida funciona como um empréstimo que dispensa a análise de credo e outras burocracias.

Para ter acesso ao empréstimo, o trabalhador precisa aderir ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que permite um saque anual, no mês de aniversário do aderente.

Os interessados podem antecipar até três parcelas do saque-aniversário. Serão cobradas taxas do IOF e juros mensais. Além disso, o valor mínimo do empréstimo é de R$ 500, tendo o trabalhador que contratar ao menos R$ 300 por parcela.

Contudo, a data do crédito do último saque a ser antecipado não pode ultrapassar o limite de 999 dias, a contar da contratação do empréstimo.

Quem pode antecipar o saque-aniversário?

Para contratar o empréstimo na Caixa Econômica Federal, o trabalhador deve:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa (exceto Poupança Social Digital e Poupança Caixa Fácil);

Ser optante pelo Saque Aniversário FGTS e autorizar a Caixa a consultar informações do seu FGTS;

e autorizar a Caixa a consultar informações do seu FGTS; Possuir saldo de FGTS suficiente para a antecipação, dentro dos valores mínimos para contratação;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a Caixa ou utilizar recurso do crédito para quitação da dívida.

Como aderir o saque-aniversário do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita pelo Internet Banking Caixa, app Mobile Banking Caixa, app FGTS ou app Caixa Tem. O trabalhador ainda terá que autorizar a Caixa a consultar informações do seu FGTS por esses canais ou na agência de sua preferência.

Como contratar o empréstimo?

A contratação do empréstimo via saque-aniversário pode ser realizada nas agências Caixa, Internet Banking Caixa, app Mobile Banking Caixa e também pelo app Caixa Tem. Os canais ficam disponíveis para atendimento de segunda a sexta, das 7h às 19h.