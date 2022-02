Anúncio de dinheiro esquecido vira oportunidade para golpes; veja como se proteger

Devido aos vários acessos o sistema acabou se sobrecarregando e saindo do ar. No entanto, desde o lançamento e anúncio da novidade, cibercriminosos estão aproveitando a oportunidade para enviar mensagens que escondem phishing no WhatsApp e no Telegram.

Em janeiro, o Banco Central (BC) liberou uma página de consultas para que os cidadãos verificassem se tinham dinheiro esquecido nas diversas instituições financeiras do Brasil. O montante chega a R$ 8 bilhões. Todavia, devido aos vários acessos o sistema acabou se sobrecarregando e saindo do ar. No entanto, desde o lançamento e anúncio da novidade, cibercriminosos estão aproveitando a oportunidade para enviar mensagens que escondem phishing no WhatsApp e no Telegram. Veja também: Dinheiro esquecido no PIS/PASEP, FGTS e em bancos podem ser resgatados; veja se tem direito O BC voltou a circular a página de consulta oficial do Governo Federal na última segunda-feira (14). Para se prevenir dos golpes, confira a seguir algumas dicas muito úteis concedidas pela instituição: Apenas através do site o usuário pode consultar o dinheiro esquecido e solicitação de valores; O BC não envia links e não entra em contato com o cidadão para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais; Fique atento e não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram; Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores; Você só pode ser contatado pela instituição financeira caso tenha solicitado o resgate e não tenha informado a chave do PIX. De qualquer forma, não existe qualquer tipo de cobrança, e mesmo se houvesse, não haveria razão para informar dados pessoais ou senhas; Por fim, procure elevar o nível de sua conta gov.br, que é necessário para o uso do sistema Valores a Receber. Neste caso, ao elevar o nível de segurança de seu perfil no site do governo é possível conseguir o depósito caso tenha algum valor a ser devolvido. Saiba como confirmar o seu número de telefone em 2022 Se você está tentando usar o WhatsApp pela primeira vez ou acabou de trocar de celular, saiba que será necessário habilitar o seu número de telefone para usufruir da plataforma de mensagens. Pensando nisso, veja como realizar o procedimento de maneira fácil e prática. Antes de qualquer coisa, você precisa conhecer alguns requisitos que são exigidos para que consiga confirmar o seu número de telefone no WhatsApp. Confira quais são eles: Somente um número de telefone pode ser confirmado;

O número de telefone deve estar desbloqueado;

Se atente as possíveis configurações que podem bloquear ligações telefônicas. Desabilite cada uma delas;

Esteja conectado a uma rede estável de internet, seja por meio de dados móveis ou do Wi-Fi. Como confirmar número de telefone no WhatsApp Agora que já conhece os critérios, veja o passo a passo de como confirmar o seu número de telefone no WhatsApp: Abra o aplicativo e escolha o seu país na lista que irá aparecer (o campo destinado ao código do país será preenchido de forma automática); Insira o seu número de telefone no campo solicitado; Em seguida, toque em “Avançar” para receber o código por SMS; Após receber o código de seis dígitos, insira-o no campo indicado. Caso você não receba o código de seis dígitos por SMS, tente envia-lo novamente após a barra de progresso for completada. Isso pode demorar cerca de 10 minutos – não tente adivinhar o código, já que isso pode impedir o acesso à sua conta temporariamente; Se o tempo terminar antes de você receber o código, uma opção para ligação telefônica aparecerá na tela; Basta selecionar a opção “Me ligue” e esperar que a operação seja concluída; Quando te ligarem, escreva o código e o insira na aba solicitada para confirmar o seu número de telefone no WhatsApp. Dicas extras Mesmo seguindo as orientações acima é possível que operação não seja um sucesso. Diante disso, veja o que fazer: Reinicie seu celular. Para isso, desligue-o e aguarde 30 segundos. Após esse tempo, ligue-o novamente;

Baixe a versão mais recente do WhatsApp ;

