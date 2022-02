Anvisa aprova segundo autoteste para Covid-19

A Agência nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (23) o segundo autoteste para Covid-19 do Brasil. O Autoteste COVID Ag Detect será produzido no Brasil, pela empresa Eco Diagnostica Ltda.

O registro foi publicado na na Resolução RE 569/2022, no Diário Oficial da União, e a disponibilidade do produto no mercado depende da empresa.

No último dia 17, a Agência deu o aval para o uso do primeiro autoteste. A decisão foi tomada 20 dias após a aprovação no Brasil. O teste de antígeno é o “Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno”, produzido pela CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos.