Ao tentaram combinar votos, brothers brigam e trocam ofensas no ‘BBB 22’; veja vídeo

Douglas, Scooby, Arthur e Paulo André se reuniram para tentar combinar votos, na madrugada deste sábado (26), no ‘BBB 22’, e, a situação resultou em uma briga entre os brothers.

Ao lembrar que já está no paredão, Arthur retrucou: “Minha estratégia não, já tô no paredão também”. Paulo André, que estava ali, em meio a discussão, entrou na na conversa. “Vocês parecem crianças, mano”, afirmou.

Arthur concordou com a situação. “Tu tá sempre certo, velho”. Douglas então bate a porta na cara de Arthur e fala: “Vai tomar no c*. Caralh* mano, porra, o moleque parece um imbecil, velho.”

DG chamando Arthur de imbecil.

