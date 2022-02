Aos 63 anos, galã de ‘O Clone’ tira sunga e exibe o bumbum nos Lençóis Maranhenses

No ar na reprise de “O clone”, Victor Fasano empolgou seus seguidores ao postar um vídeo ousado, em que aparece tirando a sunga e exibindo o bumbum nos Lençóis Maranhenses. O ator, de 63 anos, ganhou vários elogios por conta da “paisagem” e da “natureza perfeita”.

“Só se algum projeto me fascinar, o que é raro”, afirmou ele ao jornal ‘Extra’. em agosto de 2020. “Não se trata de abandonar a carreira e, sim, ir atrás do meu Dharma”, explicou, referindo-se às causas voltadas para a defesa do meio ambiente.