Aos 95 anos, Rainha Elizabeth II testa positivo para Covid-19

Aos 95 anos, a rainha Elizabeth II testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham na manhã deste domingo (20). Em um comunicado oficial, a instituição escreveu: “A rainha hoje testou positivo para Covid. Sua Majestade está com sintomas leves de resfriado, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana. Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas.”