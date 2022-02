Aos prantos, Bárbara acredita que será eliminada: ‘acham que sou má’

Bárbara não conteve o choro após perder a prova do bate e volta na madrugada desta segunda-feira (14). A gaúcha, que disputa a permanência na casa ao lado de Arthur e Natália, acredita que será a eliminada da semana.

“O povo pensa que eu sou preconceituosa e eu não sou. Eu tô indo pro paredão justo com a Natália que é com quem falam que eu fiz algo contra ela, eu nunca fiz nada contra ela… eu só votei nela uma vez mas não tenho nada contra ela. Eu nunca faria uma coisa maldosa com alguém e as pessoas acham que eu sou uma pessoa má, uma pessoa ruim e eu não sou isso”, lamentou a modelo.