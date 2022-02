Apeoesp entrou com ação no Tribunal de Justiça pedindo reajuste de 33% para professores

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) entrou com uma ação no Tribunal de Justiça nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, para solicitar o reajuste de 33,02% no salário dos professores do estado.

A ação foi movida contra o governo de João Doria (PSDB) com o objetivo de adequar o salário dos professes de São Paulo ao piso nacional da categoria. O governo federal oficializou o reajuste de 33,23% para professores da educação básica.

A entidade teceu críticas e entrou com a ação após o governo de SP anunciar o reajuste no salário dos servidores. De acordo com Doria, os servidores da Saúde e da Segurança Pública terão reajuste de 20% e, para os outros setores, o aumento será de 10%. O reajuste passa a valer a partir de 1º de março deste ano. No entanto, os professores não foram inclusos.

Nesse sentido, a Apeoesp se manifestou contra a decisão do governo. Segundo a presidente da Apeoesp e deputada estadual, Maria Izabel Azevedo Noronha (PT), o governador deixou os professores de fora do reajuste “para poder quebrar com a categoria”.

“Jamais iremos nos opor ao reajuste de servidores públicos que cuidam de direitos de enorme importância, como Saúde e Segurança Pública. No entanto, fica a pergunta: o trabalho dos profissionais da Educação – professores e funcionários – vale menos?”, questionou a deputada.

Novo plano de carreira para professores

O governo já havia anunciado uma mudança no plano de carreira dos professores do estado. Com isso, projetos de lei com os reajustes e com a nova estruturação da carreira dos professores devem ser encaminhados à Assembleia Legislativa. De acordo com Doria, a expectativa é de que a aprovação aconteça em breve.

Além disso, em resposta ao UOL, o governo afirmou que repudia as declarações da deputada. “A parlamentar, curiosamente, omite que o estado já anunciou, há 40 dias, acréscimo salarial de até 73% para o professorado com o novo plano de carreira” ressaltou o governo por meio de nota.

