Apesar de proibição, foliões fazem carnaval de rua no Santo Antônio Além do Carmo; veja

Oficialmente, não está tendo carnaval em Salvador pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia do coronavírus. Os blocos de rua estão proibidos por decreto do governo estadual, mas apesar disso, houve aglomerações em pontos da cidade na noite de sábado (26).

No Santo Antônio Além do Carmo, foliões se reuniram e fizeram um carnaval de rua, como mostra o vídeo abaixo publicado nas redes sociais. Aglomerações também foram flagradas no Rio Vermelho.