Após 10 anos de morte, viúva de Chico Anysio revela que não recebeu herança

Foto: Reprodução



Malga di Paula, viúva de Chico Anysio, revelou que mesmo quase 10 anos depois da morte do ator, ela ainda não recebeu nada da herança dele. “Vai fazer dez anos que o Chico morreu mês que vem e, até hoje, não recebi nenhum centavo da minha herança. Não só não recebi, como o meu patrimônio está bloqueado. Fui privada de todos meus direitos e isso me adoeceu mais”, disse ela em entrevista ao canal ZonaV, no Youtube.

Sobre os impactos que essa situação causa ou causaram na vida dela, Malga disparou: “Eu perdi meu apartamento, eu não posso entrar no meu apartamento. É de uma agressividade tão grande”, afirmou. “Fiquei tão doente que não consegui mais cuidar de mim”, continuou a ex-esposa detalhando que ficou 65 dias internada após pegar a covid-19 no ano passado.

De acordo com o jornal Correio, Chico deixou, ao todo, oito filhos. Maga falou também da relação com eles. “Olha como é a ironia da vida. Ele tem 7 filhos legítimos e 1 do coração, 8 filhos. Desses, tem uns que tranquilo, administram melhor essa questão do litígio, mas outros que não. Entre esses que não, que foram mais radicais e não quiseram sentar pra conversar, eu estava em coma e ele morreu. Ele ficou brigando comigo durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber”.

