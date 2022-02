Após assumir namoro, Carol Peixinho curte show de Thiaguinho no Rio; veja vídeo

O cantor Thiaguinho e a ex-bbb Carol Peixinho, escolheram o clima de carnaval para anunciarem nas redes sociais que estão namorando. Thiaguinho abriu a noite de show do CarnaRildy, festa que lotou o gramado do Rio Centro, que teve ainda no palco: Atitude 67, Sorriso Maroto e L7nonn.

Durante a sessão de fotos nos camarim o casal preferiu ainda não fazerem fotos juntos para os fotógrafos.

Carol Peixinho assistiu ao show sem parar nem um segundo de dançar e cantar com muita empolgação as músicas do namorado. A baiana aproveitou o show no backstage do palco filmando cada momento do show e da reação do público.