Após ataque, goleiro do Bahia passará por exames e segue hospitalizado

Foto: Divulgação / E.C Bahia Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que foi atingido por estilhaços de vidro após ataque ao ônibus do clube, passará por exames oftalmológicos no hospital Jorge Valente e não receberá alta até então. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do tricolor.

Danilo e mais dois jogadores – Matheus Bahia e Marcelo Cirino – ficaram feridos após o ônibus que levava a equipe para a Arena Fonte Nova ser atacado nas imediações do metrô de Brotas. O goleiro foi quem mais se feriu, precisando ser levado para o hospital. Ele foi atingido perto do olho, no pescoço e na coxa. Foto: Divulgação / E.C Bahia