Após Candeias, novas manchas de óleo são vistas na Ilha dos Frades

Na quarta (16), a Marinha e o Ibama recolheram cerca de 15 centímetros de parte da mancha para a avaliação. A Universidade Federal da Bahia (UFBA) também avaliou a amostra. Segundo o diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o biólogo Francisco Kelmo, as manchas não têm relação com as que apareceram no litoral brasileiro em 2019.