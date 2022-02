Após desentendimentos no passado, Anitta e Pabllo performam juntass no palco; assista

Após desentendimentos no passado, Anitta e Pabllo Vittar rearfimaram que estão em paz. Durante esses domingo as duas perfomaram juntas a música ‘Sua Cara’ durante o Show da Poderosa em São Paulo. Essa é a primeira apresentação das cantoras unidas no palco desde 2017.

As artistas ainda pediram paz entre os fãs. “Tem Vittar Lover (como são chamados os fãs da drag queen) aqui? Tem Anitter (como são chamados os fãs da Poderosa) aqui? Então para de brigar no Twitter, P##ra! Porque a gente se ama, car**ho! Parem de brigar, car**ho!”, declarou.

Vale lembrar que Anitta e Pabblo se desentenderam após o lançamento da música “Sua Cara”. A poderosa teria gastado sozinha R$ 70 mil para produzir o clipe da música e pouco tempo depois Pabllo cobrou um cachê de R$ 40 mil para se apresentar em um evento de Anitta, o que a irritou.