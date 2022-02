Após desistência, Tiago Abravanel não será substituído, diz Globo

“O programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje [domingo] à noite”, afirmou a emissora em comunicado. Não foi detalhado se a formação do Paredão deste domingo está mantida.

O botão de desistência é uma das grandes novidades do BBB deste ano. No sábado passado (19), após o show do cantor Thiaguinho, o neto de Silvio Santos já tinha dito que havia pensado em desistir do programa. “Se o botão [da desistência] estivesse verde, talvez vocês acordassem sem eu aqui”, disse ele. O botão só pode ser apertado quando está verde. Na maior parte do tempo, ele fica vermelho, ou seja, bloqueado.