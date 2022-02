Além da própria eliminação de Naiara Azevedo na noite desta terça-feira (8), um outro fator chamou a atenção dos telespectadores do BBB 22: o discurso de Tadeu Schmidt. As palavras do apresentador foram elogiadas até mesmo pelas celebridades.

Bruna Marquezine foi uma delas. “Tadeu é o melhor que temos nessa edição”, escreveu a atriz no Twitter. “Tadeu hoje botou um cropped, reagiu e chegou dando uma voadora noturna socorr”, comentou Álvaro.

Confira abaixo as reações: