Após divulgar morte cerebral de agente, Polícia Civil diz que médico solicitou novos exame

Após divulgar a morte cerebral de Yago da França Souza Avelar, um dos policiais civis envolvidos no acidente na Chapada Diamantina, a Polícia Civil divulgou nota, na noite de terça-feira (8), na qual diz que um médico da equipe que atende o policial, no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, decidiu pedir novos exames antes de atestar a morte cerebral.

“No sábado (5), a equipe médica que tratava o servidor informou à família e ao Departamento Médico da Polícia Civil sobre a morte encefálica, sendo iniciado o processo de realização do protocolo de morte encefálica, que inclui exames clínicos e complementares, como de imagem, por exemplo. Um médico, então, decidiu solicitar novos procedimentos e investigar o estado de saúde do servidor de maneira mais aprofundada antes de atestar o encerramento de suas atividades cerebrais”, diz a nota divulgada pela polícia nesta terça.

Yago, de 39 anos, foi aprovado no concurso de 2018, ingressou no quadro da Polícia Civil em outubro de 2020 e foi designado para servir no Departamento de Polícia do Interior (Depin), no município de Seabra, região da Chapada Diamantina.