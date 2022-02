Após ex-secretário confirmar seis mortos em rebelião, estado corrige número para cinco

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) corrigiu, nesta terça-feira (22), de seis para cinco o número de mortos durante uma rebelião na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, no domingo (20).

O então secretário Nestor Duarte, que foi exonerado do cargo nesta terça, havia informado na segunda (21) que seis detentos tinham morrido na rebelião. No entanto, conforme a Seap, o número de mortes segue em cinco.

Segundo a pasta, 17 pessoas ficaram feridas, mas o Ministério Público da Bahia (MP-BA) aponta que foram 38 feridos. A diferença existe porque o MP-BA considerou os feridos de baixa e alta gravidade, enquanto a Seap registrou apenas os graves.

A rebelião na Penitenciária Lemos Brito aconteceu na tarde do domingo (20) e foi controlada no mesmo dia. Quatro detentos morreram no local e um quinto no Hospital Geral do Estado (HGE), ainda no domingo.

Em uma das celas, durante a rebelião, houve uma tentativa de fuga. Os detentos atacaram policiais penais, com facas e facões. Também foram encontradas armas de fogo com alguns dos presos. O secretaria questionou a entrada das armas no presídio.