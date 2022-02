Após indicação de Jade, Arthur chora e é consolado por Naiara Azevedo: ‘Levanta a cabeça’

Arthur Aguiar apareceu abalado no “BBB 22” após receber o voto de minerva da líder, Jade Picon. O ator não segurou as lágrimas durante uma conversa com Naiara Azevedo na madrugada desta segunda-feira (7) e foi consolado pela sertaneja.

“Tô aqui pra te dar a mão e dizer que você não tá sozinho, não se sinta só. Esse povo que está assistindo agora deve tá pensando assim: ‘Levanta a cabeça, Arthur!’. Não fica acoado. Você não é assim. Esse cantinho aqui sozinho não é o seu”, iniciou a cantora.

“Faz igual eu, a doida aqui. Amanhã levanta e nada aconteceu, toca pra frente! Joga sua energia, encara o mundo. Por mais que por dentro você esteja destruído. E não deixa seus oponentes verem sua fraqueza, o povo lá de fora, tudo bem. Levanta! Arriba! Porque se você ficar…”, completou.

O voto da influenciadora dividiu opiniões dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, graças a uma conversa entre Jade e Arthur onde ela afirmou que não votaria nele, mas que ele poderia ir para o paredão pelos votos dos confinados, o que não aconteceu.

Veja o momento da conversa entre o ator e a cantora: